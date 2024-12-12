عاصفة شمسية تسبب انقطاع الراديو فى عدد من الدول

كتب مؤنس حواس

يبدو أن الشمس استيقظت من سباتها مع توهج شمسي من الدرجة X، وهو أقوى فئة من التوهجات الشمسية والتي قد تؤدي لانقطاع الاتصالات في عدد من دول العالم

حيث نشأ الثوران الدرامي من منطقة البقعة الشمسية 3912، وبلغ ذروته في الساعة 4:06 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0906 بتوقيت جرينتش) في 8 ديسمبر، وكان مصحوبًا بانبعاث كتلة إكليلية (CME) - عمود كبير من المجال المغناطيسي والبلازما من الشمس. عندما تضرب الانبعاثات الكتلية الإكليلية (المعروفة أيضًا باسم العواصف الشمسية) الغلاف المغناطيسي للأرض، يمكن أن تؤدي إلى ظروف عاصفة جيومغناطيسية نشطة مما يؤدي إلى ظهور أضواء قطبية مثيرة للإعجاب.



قد تتلقى الأرض ضربة خفيفة من CME التي تم إطلاقها (8 ديسمبر) ولكن من المتوقع حدوث تأثيرات خفيفة فقط، وفقًا لفيزيائية الطقس الفضائي تاميثا سكوف.

كتبت فيزيائية الطقس الفضائي تاميثا سكوف في منشور على X: "ستضرب العاصفة الشمسية التي تم إطلاقها الأرض من الغرب. للأسف، قد تؤدي تيارات الرياح الشمسية السريعة القادمة إلى انحراف الهيكل إلى الغرب بشكل أكبر. توقع تأثيرات خفيفة فقط بحلول منتصف نهار 11 ديسمبر".

بعد ثوران شعلة شمسية من فئة X، لوحظ انقطاعات في موجات الراديو القصيرة فوق جنوب إفريقيا، المنطقة التي تضيئها الشمس وقت الانفجار.

تحدث هذه الاضطرابات الراديوية، والتي تعد نموذجية أثناء الأحداث الشمسية القوية، بسبب الإطلاق المكثف للأشعة السينية والإشعاع فوق البنفسجي الشديد المصاحب للشعلة.