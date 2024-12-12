بالتواريخ والمناسبات.. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

كتبت - بتول عصام

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الميلادى الجديد 2025.

وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت فى العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.

وفى التقرير التالى نستعرض الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، كالآتى: