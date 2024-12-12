بالتواريخ والمناسبات.. مواعيد الإجازات الرسمية لعام 2025

مع اقتراب نهاية السنة، يبحث كثيرٌ من المواطنين، عن مواعيد الإجازات الرسمية للعام الميلادى الجديد 2025.
وتبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة ثورة 25 يناير تحل يوم سبت فى العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.
وفى التقرير التالى نستعرض الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، كالآتى:
- 7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد القبطي
- 25 يناير السبت ثورة 25 يناير
- 30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
- 31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
- 21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
- 25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
- 1 مايو الخميس عيد العمال
- 5 يونيو الخميس أجازة يوم وقفة عرفات
- 6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
- 7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
- 26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
- 30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
- 23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
- 4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
- 6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة
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