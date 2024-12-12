اليوم السابع
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أبو الغيط يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

الخميس، 12 ديسمبر 2024 08:59 ص
أبو الغيط يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
بيشوى رمزى

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هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المملكة العربية السعودية، بالفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وكتب أبو الغيط، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الخميس، "خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومة وشعبًا على الفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، إنجاز رياضي عربي كبير يحسب في سجل الإنجازات السعودية".

وأضاف "بعد الاستضافة التاريخية للكأس في قطر والمشاركة المغربية المقبلة في استضافة كأس 2030، أثق أن الاستضافة السعودية ستعكس حفاوة شعب أصيل ورؤية قيادة حكيمة".







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ابو الغيط

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كأس العالم لكرة القدم 2034

السعودية




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