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وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها للكيلو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:30 م
وزارة التموين تخفض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية لـ30 جنيها للكيلو سكر - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، حيث تعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر حيث كان بـ 35 جنيها.

على جانب آخر نجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطلاق سوق اليوم الواحد، على مدار الأسابيع الماضية   حيث بدأت الوزارة  في تنفيذ المبادرة في محافظة الإسكندرية ثم انتشرت في العديد من المحافظات المختلفة لتوفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة  بأسعار مخفضة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وتشهد أسواق اليوم الواحد إقبالا كبيرا من جانب المواطنين لحصولهم على السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.







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