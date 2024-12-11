اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تعلن بقاء قواتها فى سوريا وتحدد مهمتها الرئيسية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:36 ص
واشنطن تعلن بقاء قواتها فى سوريا وتحدد مهمتها الرئيسية الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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أعلن جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال فاينر: "هذه القوات موجودة لسبب محدد ومهم للغاية، وليس كورقة للمساومة"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "القوات الأمريكية موجودة هناك الآن منذ ما يربو على عقد من الزمان أو أكثر لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ما زلنا ملتزمين بهذه المهمة".

وعن تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية قال: "لم يحدث أي تغيير رسمي في أي سياسات بشأن مثل هذه الجماعات، هذه التصنيفات لا تتم على أساس ما تقوله الجماعات عن نواياها أو ما تعتزم القيام به، إنها تتعلق بالأفعال، لذا فإننا سنراقب ما يحدث".

في عام 2014 اجتاح تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من سوريا والعراق وأسس خلافة إسلامية قبل أن يطرده تحالف بقيادة الولايات المتحدة بحلول عام 2019.

وترى واشنطن الآن في وجودها العسكري وسيلة للتحوط خشية مزيد من عدم الاستقرار، حتى مع عدم اتضاح الرؤية بشأن الطريقة التي سينظر بها حكام سوريا الجدد إلى الوجود الأمريكي.

ولا تزال واشنطن تصنف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية، وهي لها دور قيادي بين قوات المعارضة السورية.







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