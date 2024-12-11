اليوم السابع
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هيئة الإسعاف المصرية توجه رسالة عاجلة لقائدى السيارات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 08:31 م
هيئة الإسعاف المصرية توجه رسالة عاجلة لقائدى السيارات.. اعرف التفاصيل شبورة مائية
كتب وليد عبد السلام

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أهابت هيئة الإسعاف المصرية بقائدى المركبات على كافة الطرق توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك مع تزايد فرص تكون شبورة مائية كثيفة غدًا صباحًا، وما يصاحب ذلك من انخفاض معدلات الرؤية الأفقية بشكل متزايد على الطرق الزراعية والسريعة.

 

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية انتظام العمل بكافة أفرعها وقطاعاتها بأرجاء الجمهورية، وتكثيف تغطيتها الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع رفع درجة التأهب بين صفوف كوادرها البشرية، مع استعداد كافة مراكز القيادة والتحكم والإسعافية لتلقى كافة الاستغاثات الإسعافية على الخط الساخن 123.

 

 

تحذير الأرصاد

 

تحذير الأرصاد

 







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