اليوم السابع
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نشاط رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:16 م
نشاط رياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة، من الأربعاء 11 ديسمبر 2024 إلى الإثنين 16 ديسمبر 2024.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة، على النحو التالي:

يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر

- شبورة مائية كثيفة صباحًا "قد تصل لحد الضباب أحيانًا" على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الجمعة 13 ديسمبر 2024

- شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح أحيانًا: على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

السبت 14 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد 15 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الإثنين 16 ديسمبر 2024

- نشاط رياح: على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.







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