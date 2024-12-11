ندوة حول الزراعة الذكية مناخياً فى مركز النيل للإعلام بالعريش

شمال سيناء- محمد حسين

نظم مركز النيل للإعلام بالعريش، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية حول “الزراعة الذكية مناخيًا” بمقر قاعة المحاضرات فى المركز، جاءت الندوة فى إطار الحملة التى يتبناها قطاع الإعلام الداخلى تحت شعار “إيد فى إيد هننجح أكيد”.

أوضح أحمد جمال، مدير مركز النيل للإعلام، أن الهدف من الندوة هو نشر الوعى بأهمية الزراعة الذكية كوسيلة للتكيف مع التحولات المناخية، مع التأكيد على أن الزراعة الذكية ليست مجرد ممارسات زراعية جديدة، بل هى نهج شامل يسعى لدمج خصائص التكيف والتخفيف فى سياسات التنمية الزراعية المستدامة.

قدمت الدكتورة سالى أحمد، أستاذ مساعد خصوبة الأراضى وتغذية النبات ورئيس قسم الأراضى والمياه بكلية العلوم البيئية الزراعية بجامعة العريش، عرضًا تفصيليًا عن الزراعة الذكية مناخيًا، موضحة أنها تهدف إلى زيادة مستدامة فى الإنتاجية الزراعية والدخل، تعزيز التكيف مع تغير المناخ، تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأكدت الدكتورة سالى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعى والطاقة المتجددة فى الزراعة الذكية، مشيرة إلى تحديات مثل التكاليف المرتفعة، الحاجة إلى بيانات ضخمة، وتحليلات تقنية معقدة. كما حذرت من آثار المياه المالحة على النباتات وتطرقت إلى طرق الرى والتسميد والزراعات المنزلية.

اختتمت الندوة بتوصيات أبرزهاتحسين تنسيق السياسات بين القطاعات المختلفة، مثل الزراعة والطاقة والمياه والصناعة، لتعزيز التعاون وتقليل التحديات، تحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات الأمن الغذائى وتغير المناخ، استنباط سلالات زراعية تتحمل تغير المناخ وتوعيه المزارعين بكيفية التعامل مع هذه التحديات، تعزيز دور مراكز البحث العلمى الزراعية وتوفير الأدوات والمناخ المناسب لدعم الابتكار، دمج تكنولوجيا الاتصال والمعلومات فى التنمية الزراعية المستدامة.

شهدت الندوة حضورًا من المهندسين الزراعيين، مديرى الإدارات الزراعية، رؤساء الوحدات، وعدد من المزارعين والمهتمين بشؤون البيئة، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى بالعريش.