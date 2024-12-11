مياه سوهاج: تفعيل المنصة الرقمية لخدمة العملاء

سوهاج عمرو خلف

أطلقت شركة مياه سوهاج منصة رقمية متطورة تقدم حزمة متنوعة من الخدمات التى تهدف الى تحسين تجربة العملاء وتسهيل الوصول الى الخدمات الاساسية والتحكم فيها بشكل فعال واستباقي .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب مشيرا الى أهمية المنصة الرقمية كأداة حديثة وفعالة لتحقيق التحول الرقمي في قطاع خدمة العملاء بالشركة، بالإضافة الى توفير الوقت والجهد والتكلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج على ضرورة التعريف بالمنصة الرقمية وكيفية استخدامها وعرض مزايا وخصائص المنصة الرقمية والتي تشمل مجموعة من الخدمات المجانية للعملاء وخدمات تعريقية وخدمات عامة لكافة المواطنين وخدمات مدفوعة جار العمل بها وذلك لتسهيل الخدمات للجمهور والغاء التعامل الورقي والحد من طول فترة الخدمات، وذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج الى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم.

وأضاف المحاسب احمد عبد الحميد مديرعام مراكز خدمة العملاء بالشركة أنه تم اطلاق المنصة حيث يسمح التطبيق بتسجيل قراءة العداد اون لاين وحساب المواطن استهلاكه للمياه بنفسة بالاضافة الى متابعة حالة الطلبات و الاستعلام عن المخالفات بإستخدام الرقم القومى وفحص الوثائق المصدرة والتحقق من الأوراق الرسمية وتصحيح البيانات كالاسم والعنوان وتسجيل وتعديل وتصحيح قراءة العداد بالاضافة الى الخدمات التعريفية كدليل شامل لمواقع مراكز العملاء وتوفير المعلومات عن الخدمات المتاحة بالاضافة الى الخدمات العامة لكافة المواطنين كإرسال الشكاوى ومتابعتها واستقصاء الرائ والمشاركة فى تحسين الخدمات وخدمة Chat- Bot للردود الفورية للاستفسارات وسداد الفواتير لجميع المواطنين خارج الجمهورية ، بالاضافة الى الخدمات المدفوعة كتركيب عداد جديد وفحص ومعايرة العدادات وتغيير عدادات وخدمات خاصة بالنشاط كتحويل النشاط واضافة وحدات .



وأضاف محمد على نائب مدير الادارة العامة لخدمة العملاء أن تفعيل تلك الخدمات الالكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى تهدف الى كسب ثقة عملائها من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول الى أعلى مستويات الأداء عالميا والحرص على الارتقاء بالخدمات التى تقدمها لهم والانطلاق دائما نحو الأفضل وذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات موضحا أنه للاطلاع على كيفية استخدام المنصة وعرض خصائصها من خلال الQr Codeاو استخدام الرابط https://bit.ly/Sohagwater.

