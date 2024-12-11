اليوم السابع
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موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 04:14 م
موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات مواقيت الصلاة
كتبت - مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة المغرب فى القاهرة

- موعد صلاة المغرب 4:57 م.

موعد صلاة المغرب فى الجيزة

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسكندرية

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى مرسى مطروح

- موعد صلاة المغرب 5:21 م.

موعد صلاة المغرب فى الفيوم

- موعد صلاة المغرب 5:00 م.

موعد صلاة المغرب فى كفر الشيخ

- موعد صلاة المغرب 4:54 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسماعيلية

- موعد صلاة المغرب 4:52 م.

موعد صلاة المغرب فى أسوان

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الأقصر

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.

موعد صلاة المغرب فى المنيا

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الوادي الجديد

- موعد صلاة المغرب 5:10 م.

موعد صلاة المغرب فى أسيوط

- موعد صلاة المغرب 5:04 م.

موعد صلاة المغرب فى سوهاج

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.







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موعد صلاة المغرب

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