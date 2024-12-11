موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة المغرب اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة المغرب فى القاهرة

- موعد صلاة المغرب 4:57 م.

موعد صلاة المغرب فى الجيزة

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسكندرية

- موعد صلاة المغرب 4:58 م.

موعد صلاة المغرب فى مرسى مطروح

- موعد صلاة المغرب 5:21 م.

موعد صلاة المغرب فى الفيوم

- موعد صلاة المغرب 5:00 م.

موعد صلاة المغرب فى كفر الشيخ

- موعد صلاة المغرب 4:54 م.

موعد صلاة المغرب فى الإسماعيلية

- موعد صلاة المغرب 4:52 م.





موعد صلاة المغرب فى أسوان

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الأقصر

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.

موعد صلاة المغرب فى المنيا

- موعد صلاة المغرب 5:02 م.

موعد صلاة المغرب فى الوادي الجديد

- موعد صلاة المغرب 5:10 م.

موعد صلاة المغرب فى أسيوط

- موعد صلاة المغرب 5:04 م.

موعد صلاة المغرب فى سوهاج

- موعد صلاة المغرب 5:03 م.