موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.
موعد صلاة العصر فى القاهرة
- موعد صلاة العصر 37: 2 م.
موعد صلاة العصر فى الجيزة
- موعد صلاة العصر 38: 2 م.
موعد صلاة العصر فى الإسكندرية
- موعد صلاة العصر 2:40 م.
موعد صلاة العصر فى مرسى مطروح
- موعد صلاة العصر 02: 3 م.
موعد صلاة العصر فى الفيوم
- موعد صلاة العصر 41: 2 م.
موعد صلاة العصر فى كفر الشيخ
- موعد صلاة العصر 35: 2 م.
موعد صلاة العصر فى الإسماعيلية
- موعد صلاة العصر 2:32 م.
موعد صلاة العصر فى أسوان
- موعد صلاة العصر 41: 2 م.
موعد صلاة العصر فى الأقصر
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.
موعد صلاة العصر فى المنيا
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.
موعد صلاة العصر فى الوادي الجديد
- موعد صلاة العصر 49: 2 م.
موعد صلاة العصر فى أسيوط
- موعد صلاة العصر 44: 2 م.
موعد صلاة العصر فى سوهاج
- موعد صلاة العصر 43: 2 م.
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