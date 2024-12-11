اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 02:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:20 م
موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات موعد صلاة العصر
كتب مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة العصر فى القاهرة

- موعد صلاة العصر 37: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الجيزة

- موعد صلاة العصر 38: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسكندرية

- موعد صلاة العصر 2:40 م.

موعد صلاة العصر فى مرسى مطروح

- موعد صلاة العصر 02: 3 م.

موعد صلاة العصر فى الفيوم

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى كفر الشيخ

- موعد صلاة العصر 35: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسماعيلية

- موعد صلاة العصر 2:32 م.

موعد صلاة العصر فى أسوان

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الأقصر

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى المنيا

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الوادي الجديد

- موعد صلاة العصر 49: 2 م.

موعد صلاة العصر فى أسيوط

- موعد صلاة العصر 44: 2 م.

موعد صلاة العصر فى سوهاج

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.







مشاركة

موعد صلاة العصر

موعد صلاه العصر

صلاة العصر

موعد صلاة العصر اليوم

موعد صلاة العصر في القاهرة

مواقيت الصلاة

الفجر

اوقات الصلاة

اذان المغرب

صلاة الفجر

مواعيد الصلاة

مواقيت الصلاة القاهرة

توقيت الصلاة

اوقات الصلاه

مواعيد الاذان

اذان الفجر

وقت صلاة الفجر



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة