موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 فى القاهرة والمحافظات

كتب مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 11- 12- 2024، وعليه يقدم "اليوم السابع" في السطور التالية، موعدها فى عدد من محافظات مصر.

موعد صلاة العصر فى القاهرة

- موعد صلاة العصر 37: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الجيزة

- موعد صلاة العصر 38: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسكندرية

- موعد صلاة العصر 2:40 م.

موعد صلاة العصر فى مرسى مطروح

- موعد صلاة العصر 02: 3 م.

موعد صلاة العصر فى الفيوم

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى كفر الشيخ

- موعد صلاة العصر 35: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الإسماعيلية

- موعد صلاة العصر 2:32 م.

موعد صلاة العصر فى أسوان

- موعد صلاة العصر 41: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الأقصر

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى المنيا

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.

موعد صلاة العصر فى الوادي الجديد

- موعد صلاة العصر 49: 2 م.

موعد صلاة العصر فى أسيوط

- موعد صلاة العصر 44: 2 م.

موعد صلاة العصر فى سوهاج

- موعد صلاة العصر 43: 2 م.