موسم الامتحانات.. بنصائح بسيطة عززى ذكاء وذاكرة وانتباه ابنك

كتبت مروة محمود الياس

أيام قليلة ويبدأ موسم الامتحانات ويجب على كل أم إعداد أبنائها لهذا الموسم من خلال تعزيز قدراته العقلية وتحسين عوامل التذكر والانتباه والتركيز، وذلك لأداء أفضل خلال فترة الامتحانات، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع edutopia.

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من النصائح الهامة التى يمكن من خلالها تعزيز الذكاء والتركيز والانتباه والقدرات العقلية والقدرات الإدراكية والذاكرة بشكل بسيط..

- قسم مهامك الطفل اليومية إلى أجزاء، قسم جزئيات المذاكرة بشكل جيد، فضلا عن تقسيم توقيت المذاكرة وعدم جمعها أو ضغطها مرة واحدة، هذه التقنية تساعد الأطفال الذين يعانون مشكلات في الإنتباه والتذكر والاستيعاب.

- اضبط مواعيد اليوم بالكامل بجميع مهامه بتناول الطعام والشراب وبتوقيت المذاكرة وتوقيت الذهاب للامتحانات، هذا التنظيم من شانه أن يزيد من تركيز الطفل وقدرته على استيعاب مهماته المتتالية.

- النشاط البدنى وعدم انقطاع ابنك الطالب عن رياضته أثناء الامتحانات أمر فى غاية الأهمية لأنه يعزز من القدرات العقلية والمخية ويجب عدم الاستهانة به.

- إذا لاحظت أن طفلك يفقد التركيز بشكل ملحوظ أثناء المهمات الصعبة فعليك بتقويه ذاكرته من خلال تركه يلعب العابا خاصة بالذاكرة على مدار وقته الفارغ.

- أزل كل المشتتات البصرية من حجرة الطفل التى يستذكر فيها دروسه المشتات البصرية مثل التلفاز والأجهزة الكثيرة قد تؤثر سلبا على ذاكرته وانتباه واستيعابه وتركيزه ومنعها يعني التمتع بالتركيز التام.

- الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي الذي يعزز من قوة الذاكرة وتحسين الأداء اليومي للطالب.

- الإفطار قبل الذهاب إلى الامتحان يعزز بطريقه كبيرة استيعاب الطفل وقوه ذاكرته وقوته على التذكر.

- لا تضغط على طفلك في المذاكرة كثيرا حتى لا يسبب ذلك ضعفا في قدراته الإدراكية وتذكره.