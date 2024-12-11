مقتل 9 أشخاص فى قصف نفذته الدعم السريع على مخيم "زمزم للنازحين" شمال دارفور

ريهام عبد الله

واصلت ميليشيا الدعم السريع، شن هجمات عنيفة، على مخيم زمزم للنازحين، وكشف شهود عيان عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين، جراء قصف مدفعي نفذته ميلشيا الدعم السريع.

وكشف شهود عيان أن القصف المدفعي على المخيم تجدد للمرة الخامسة، وهو ما تسبب في حالة من الرعب والهلع في أوساط النازحين، وأجبر العشرات من الأسر على النزوح مجددا، بعد أن عادوا مؤخرا مع استتباب الأوضاع هذا الأسبوع، وفقا لموقع دارفور 24.

وكشفت صحيفة سودان تربيون، عن وفاة 7 آخرين إثر قصف مماثل للدعم السريع على حى الجبل.

وتواصل عناصر الدعم السريع إطلاق قذائف مدفعية على مخيم زمزم الذى يؤوي قرابة المليوني نازح، وبدأ القصف المكثف مع بداية شهر ديسمبر الجارى.

ومن جهته كشف محمد خميس، المتحدث باسم نازحي المخيم، أن نحو 9 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم نساء وأطفال، وانتقد بشدة استهداف المدنيين والنازحين.

وكشف شهود عيان، أن ميليشيا الدعم السريع، استخدمت صواريخ طويلة المدى، وسقطت أكثر من 7 قذائف وسط المخيم، ودمرت عشرات المنازل.

والمخيم الواقع على بعد 12 كيلو من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة وأوضاع متدهورة، جراء انعدام المساعدات الإنسانية بسبب الحصار الشديد الذى تفرضه عناصر الدعم السريع على مدينة الفاشر.