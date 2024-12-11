مصير أحمد فتحى أمام القضاء بعد إدانته بالتعدى على "سايس" فى التجمع

كتب أحمد حسني

غرامة 200 جنيه حكم قضائى صدر ضد لاعب الأهلى وبيراميدز السابق أحمد فتحى، بعد تعديه على "سايس" فى منطقة التجمع، ويوضح اليوم السابع فى التقاط التالية الفرصة القضائية الأخيرة للاعب السابق.



ويحق لأحمد فتحى التقدم بالاستئناف على الحكم الصادر ضده بالغرامة 200 جنيه، أمام محكمة جنح مستأنف، ويكون أمام أحد السيناريوهات القضائية التالية.

- تأييد الحكم بالغرامة 200 جنيه.

- تخفيف الحكم الصادر.

- إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.



وكانت قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتغريم لاعب النادى الأهلى وبيراميدز السابق 200 جنيه، بتهمة التعدى على "سايس" فى منطقة التجمع.

وكانت أحالت النيابة العامة اللاعب السابق لمحكمة الجنح بتهمة التعدى على " سايس" سيارات بعد خلاف فيما بينهما على ركنة سيارة فى منطقة التجمع.



وتلقى قسم التجمع الأول بلاغا من شخص يتهم فيه أحمد فتحى لاعب نادى بيراميدز السابق، بالتعدى عليه بسبب خلاف على ركن سيارته بعد الدخول فى مشاجرة بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، ويتم إجراء التحريات اللازمة وفحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان، لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.