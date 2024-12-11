اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين الاستهداف الإسرائيلى للبنية التحتية العسكرية فى سوريا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:26 م
مصر تدين الاستهداف الإسرائيلى للبنية التحتية العسكرية فى سوريا علم مصر
أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تدین جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضى السورية، وتعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا، بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلى بتكريس وجوده غير الشرعى وتوسيع نطاق سيطرته فى الأراضى التى احتلها داخل العمق السورى.

وتجدد مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلى بسوريا وحالة السيولة والفراغ التى تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

وتعتبر مصر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولى، وإصرار على سياسة الغطرسة فى الإقليم.

وتحذر جمهورية مصر العربية من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وتطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولى والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضى السورية.







مشاركة

مصر

سوريا

الخارجية المصرية

اليوم السابع بلس




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة