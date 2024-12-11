مصرع طفل 16 سنة أسفل عجلات قطار لدى عبوره شريط السكة الحديد جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقي طفل يبلغ من العمر 16 سنة مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، أسفل عجلات القطار أمام قرية الدير التابعة لمدينة إسنا جنوب الأقصر، وذلك لدى عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير معدة للعبور، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها لحين التصريح لذويه بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث إصطدام قطار في فتى يبلغ من العمر 16 سنة لدى مرور شريط السكة الحديد من منطقة غير معدة للعبور، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها لحين التصريح لذويه بالدفن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق أتى على محتويات أتوبيس كان يحمل 46 سوداني الجنسية على الطريق الصحراوى الغربي في مدخل الأقصر الشمالى بمنطقة نجع البركة، ولم يسفر الحريق بالأتوبيس عن مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر ومديرية أمن قنا، إخطاراً من الاهالى على الطريق الصحراوى يفيد بوقوع حريق في أتوبيس على الطريق الصحراوي في مدخل مدينة الأقصر الشمالى على بعد خطوات من قرية نجع البركة بحدود مدينة قنا، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء لموقع الحادث، وتبين أن جميع الركاب بصحة جيدة وغادروا الأتوبيس وقت حدوث شرز بسيط في البداية قبل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون مصابين أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.