مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى طفل مصرعه بعد أن صدمته سيارة ربع نقل بمركز شربين فى محافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بطفل على طريق شربين، أمام قرية أبو زاهر، ووفاته.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الطفل يدعى عبد المنعم شريف عبد المنعم، 11 سنة، مقيم بقرية أبو زاهر، وتوفى فى الحال نتيجة إصابته بنزيف بالمخ، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى شربين المركزى، وضبط سائق السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.