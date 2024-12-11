مصرع طفل سقط بإحدى الترع أثناء اللهو فى دار السلام سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام لمركزى، طفل يبلغ من العمر عامين جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث غرق بالترعة المواجهة لمنزله بدائرة مركز دار السلام، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بغرق طفل بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم إنتشال الجثة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول الطفل محمد ط م ع عامين إلى مستشفى دار السلام المركزي" جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال والده طارق م ع ع 36 سنة عامل، ووالدته أمل ج ا 20 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية أثناء لهو نجلهما المذكور علي حافة الترعة المواجهة للمنزل " إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.