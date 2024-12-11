مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يستقبل وفدا من منظمات حقوقية.. فيديو

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل ببدر وفداً من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولي وبجانب ممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للاطلاع علي هذه التجربة الإصلاحية الفريدة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يستقبل وفدا من منظمات حقوقية.. فيديوالأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:15 م
مركز الإصلاح والتأهيل ببدر
كتب محمود عبد الراضي
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل ببدر وفداً من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولي وبجانب ممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للاطلاع علي هذه التجربة الإصلاحية الفريدة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
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بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل ببدر وفداً من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولي وبجانب ممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للاطلاع علي هذه التجربة الإصلاحية الفريدة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
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