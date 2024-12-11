اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يستقبل وفدا من منظمات حقوقية.. فيديو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:15 م
مركز الإصلاح والتأهيل ببدر يستقبل وفدا من منظمات حقوقية.. فيديو مركز الإصلاح والتأهيل ببدر
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان، استقبل مركز الإصلاح والتأهيل ببدر وفداً من ممثلى المنظمات والمجالس الحقوقية المحلية والدولي وبجانب ممثلي لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للاطلاع علي هذه التجربة الإصلاحية الفريدة التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.







مشاركة

حقوق الانسان

الداخلية

مراكز الاصلاح

اخبار الداخلية

حقوق الإنسان




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة