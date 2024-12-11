مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الأمن القومي العراقي يرتبط بمدى استقرار سوريا

إبراهيم حسان

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن مباحثات عراقية أمريكية تُجرى في العاصمة العراقية منذ سقوط نظام بشار الأسد، بهدف وضع خارطة طريق لتحديد طبيعة العلاقات بين العراق وسوريا. وأكدت التميمي أن الحكومة العراقية تؤمن بحق الشعب السوري في اتخاذ قراراته وتقرير مصيره باعتباره شأناً داخلياً.

وأشارت التميمي، خلال تغطية خاصة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي شدد فيها على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وأمن الأراضي السورية وصون حقوق جميع مكوناتها الدينية والطائفية، بالإضافة إلى حماية مقدساتها.

وأوضحت، أن العراق يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في سوريا، في ظل مخاوف من تسلل جماعات إرهابية إلى الأراضي العراقية عقب سقوط النظام السوري، مشيرة، إلى وجود ارتبط وثيق بين الأمن القومي العراقي واستقرار الأوضاع في سوريا.