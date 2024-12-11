محافظة البحيرة تحتفل بالمخرج العالمى شادى عبد السلام

البحيرة -ناصر جودة

احتفلت محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، بسيرة الفنان العالمي شادي عبد السلام مخرج فيلم المومياء، وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور وفروعها، بالتعاون مع منطقة آثار البحيرة.

واستضافت مكتبة دمنهور العامة الكاتب الصحفي محمود دوير للحديث عن حياة ومسيرة المخرج شادي عبد السلام، كما تم عرض "جيوش الشمس".

شارك فى الاحتفالية عدد من قيادات منطقة آثار البحيرة، وذلك للحديث عن الحضارة المصرية وأثرها على العالم بأسرة.

كما نظمت مكتبة مصر العامة بفرع الدلنجات عروضاً سينيمائية لفيلم" جيوش الشمس " أعقبه مناقشة للفيلم وحديث عن "الجيش في مصر القديمة".

وكذلك تم عرض فيلم "الفلاح الفصيح" بفرع مكتبة مصر العامة بكفر الدوار، ومناقشة "الجيش في مصر القديمة" و الأهمية الأثرية لمدينة كفر الدوار".

يذكر أن فيلم المومياء للمخرج شادى عبد السلام هو الفيلم الذي تحول إلى واحد من أهم أفلام السينما المصرية على اﻹطلاق وحصل بفضله مخرجة الراحل على العديد من الجوائز العالمية وتفرد بمستوي الرؤية البصرية على جانب العناصر الأخري

بينما يتناول فيلم جيوش الشمس قصة العبور وحرب أكتوبر 73، أما عن فيلم الفلاح الفصيح وهو فيلم قصير استوحى فكرته من بردية فرعونية عمرها أربعة آلاف سنة، تتناول قصة قصيرة عن موضوع حكمة الفلاح المصري القديم.