للنساء.. فيتامينات مهمة لصحتك فوق سن الـ25

كتبت فاطمة خليل

على الرغم من أن الجميع يحتاجون إلى الفيتامينات من أجل صحة جيدة، إلا أن النساء يحتجن إليها أكثر من غيرهن، تساعد الفيتامينات فى مكافحة العدوى، وتساعد فى التئام الجروح بشكل أسرع، وتقوية العظام فحسب، بل إنها تنظم الهرمونات وتساعد فى تعزيز صحة العظام والمفاصل، بحسب موقع تايمز ناو.

فى منتصف العشرينات من العمر، يحدث الكثير من التحول في حياة معظم النساء، حيث يوازن بين عملهن وحياتهن الشخصية، ومع ذلك، ينسى الكثير منهن الاهتمام بصحتهن من خلال التغذية الجيدة وممارسة الرياضة، ما يؤدي إلى نقص المعادن المختلفة.

وأكد الأطباء أن الفيتامينات تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الطاقة، وتعزيز المناعة، والحفاظ على صحة الجلد والشعر والعظام.

فيتامينات مهمة يجب عدم تجاهلها للمرأة فوق سن 25 عامًا

فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون وله وظائف مهمة مختلفة ويساعد فى تنظيم امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ما يساعد فى تنظيم مناعتك، فى حين أن الحصول على ما يكفى من فيتامين د مهم لمقاومة الأمراض، فهو ضرورى أيضًا للحفاظ على العظام والمفاصل.

وفقًا للدراسات تواجه النساء معدلات وفيات وأمراض كبيرة بسبب هشاشة العظام والكسور، والتي يمكن لفيتامين د الحد منها، ادخلى الأطعمة مثل الحليب المدعم والبيض والأسماك الدهنية مثل السلمون في نظامك الغذائي اليومي.

فيتامين ب 12

يتميز فيتامين ب 12 المعروف أيضًا باسم الكوبالامين بفوائده الهائلة للنساء، حيث يساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، ويؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى فقر الدم الضخم الأرومات - حيث تكون خلايا الدم الحمراء غير منتظمة الشكل وتواجه صعوبة في الانتقال من نخاع العظام إلى مجرى الدم.

يعمل تضمين فيتامين ب 12 على تحسين الخصوبة لديك ويمنع حدوث مضاعفات أثناء الحمل.

فيتامين سى

يعد فيتامين سي من أهم الفيتامينات للنساء، وبما أن جسمك لا يستطيع إنتاجه، فيجب عليك تناول أطعمة مثل الحمضيات والكيوي والفلفل الحلو وبذور السمسم لتجديده.

يجب على النساء تناول 75 مجم على الأقل يوميًا لتنظيم ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث تكون النساء أكثر عرضة لها مع تقدمهن في السن.

وتساعد مستويات فيتامين سي الكافية أيضًا في تقليل نقص الحديد، والذي يمكن أن يسبب فقر الدم، بسبب نقص خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

فيتامين E

فيتامين E ضروري لبشرة مشرقة وله خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد على منع الضرر الناجم عن أشعة الشمس فوق البنفسجية والتلوث، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك، يمكنك العثور على فيتامين E في المكسرات والبذور والسبانخ وزيت عباد الشمس.

وفقًا للدراسات، يقلل فيتامين E أيضًا من خطر عسر الطمث، وهي حالة تتميز بألم شديد ومتكرر أثناء الدورة الشهرية مثل التقلصات وآلام الحوض.

فيتامين K

يساعد فيتامين K فى التئام الإصابات من خلال تخثر الدم وتقوية العظام، وفقًا للخبراء، يخفف فيتامين K عند النساء من غثيان الصباح ويحمى الوظائف الإدراكية، بما فى ذلك التفكير والذاكرة والتعلم ومهارات التنظيم.

وبالتالى يمكنك زيادة تناولك لهذا الفيتامين المهم من خلال تناول الخضراوات الخضراء والورقية والفواكه مثل الأفوكادو والخوخ والأسماك والكبد واللحوم والبيض.