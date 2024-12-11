لبنان: 3 شهداء فى غارة إسرائيلية على حى العوينى فى بنت جبيل بالنبطية

محمد جمال

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم / الأربعاء / غارة بمسيرة على حى العوينى فى مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 3 شهداء مدنيين.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الاحتلال نفذ غارة بمسيرة مستهدفة سيارة "فان" بصاروخ موجه على طريق بلدتى بيت ليف وصربين فى منطقة وادى العيون فى قضاء بنت حبيل، وأدت إلى استشهاد شخص.



وفى نفس السياق، صدر عن قيادة الجيش اللبنانى بيانا نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية : "تمركزت وحدات الجيش اللبنانى فى خمسة مواقع حول بلدة الخيام - مرجعيون بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار فى المنطقة، بالتزامن مع انسحاب قوات الاحتلال منها، وذلك بعد الاتصالات التى أجرتها لجنة الإشراف الخماسية.



وسوف يستكمل الانتشار فى المرحلة المقبلة، فيما ستجرى الوحدات المختصة مسحا هندسيا للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة، لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".