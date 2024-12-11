لبنان: استشهاد شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية على قرية بالنبطية

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قالت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة بمسيرة على بلدة عيناتا بقضاء بنت جبيل التابع لمحافظة النبطية؛ ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة شخص آخر بجروح.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغارت أيضا بمسيرة على بلدة بيت ليف بقضاء بنت جبيل محافظة النبطية، دون ذكر إصابات.



وفي السياق، دهمت قوة من جيش الاحتلال الاسرائيلي مؤلفة من نحو 15 عنصرا منزلا مأهولا في بلدة برج الملوك، وطلبت إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى اشعار آخر.