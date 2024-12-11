عناوين أماكن مراكز الفحص والمشورة لإجراء اختبار الإيدز على مستوى الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أماكن مراكز الفحص والمشورة لإجراء اختبار الإيدز على مستوى الجمهورية، وقالت الوزارة إن الاختبارات تتم فى خصوصية تامة ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الارقام التالية:

08007008000

02333152801

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب (الإيدز)، والتي ستغطي الفترة من عام 2024 حتى 2030، والتي تعد خطوة مهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، التزام وزارة الصحة والسكان بالعمل مع جميع الشركاء لتحقيق القضاء على فيروس نقص المناعة البشري بحلول عام 2030 وفقًا لرؤية الدولة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للصحة.

وأوضح الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، أن وزارة الصحة تعمل في خطتها لمكافحة المرض، بشكل علمي من خلال عدة محاور، أهمها الوقاية والذي يعد محوراً ثابتا في استراتيجيات العمل بوزارة الصحة والسكان، وكذلك محور البيانات وتحديثها، والمسح الصحي الذي يساعد على وضع خارطة الطريق لتحقيق الأهداف المرجوة في مكافحة الفيروس.

وتابع حساني أن محاور العمل تشمل أيضًا محور القواعد والدلائل الإرشادية، حيث يتم وضع قواعد في التشخيص والعلاج من خلال اللجان العلمية المختصة، مشيرًا في هذا الصدد إلى إتاحة 100% من أدوية فيروس نقص المناعة البشري لعلاج المصابين على نفقة الدولة، من خلال 27 مركزًا بجميع المحافظات.



مراكز الفحص والمشورة



المراكز فى المنوفية والبحيرة



المراكز فى أسيوط وأسوان



مراكز الفحص والمشورة فى المحافظات



الفحص والمشورة الثابتة فى الدقهلية والشرقية