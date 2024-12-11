عطل يضرب واتساب وإنستجرام وThreads حول العالم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عطل ضرب تطبيقى "واتساب" و"إنستجرام" حول العالم.
وكشف تقرير حديث لموقع theverge الأمريكى، أن هناك مجموعة من تطبيقات Meta معطلة الآن، حيث لا يتم تحميل فيسبوك وانستجرام وThreads الآن وتظهر رسائل خطأ عند محاولة تحميلها، وتُظهر التقارير عبر Bluesky وX وReddit أن العديد من الأشخاص يرون نفس الشيء.
وعلى فيسبوك، تقول ببساطة "نحن نعمل على إصلاح هذا الأمر في أقرب وقت ممكن".
ويُظهر Downdetector ارتفاعات كبيرة ومفاجئة في فيسبوك وواتساب وماسنجر وانستجرام مع تأثر الكثير من الأشخاص بانقطاع الخدمة، وعلى صفحة Instagram Downdetector، على سبيل المثال، كان هناك أكثر من 70000 تقرير عن مشكلات في المنصة، مما يشير إلى أن هذه مشكلة ضخمة ومنتشرة على نطاق واسع، ويبدو أن أكثر من 100000 تقرير ورد حول فيسبوك.
لم ترد Meta على الفور على طلب التعليق، ويأتي هذا الانقطاع الكبير بعد انقطاع آخر كبير في Meta في شهر مارس والذي أدى إلى توقف فيسبوك وانستجرام وThreads، كما شهد Meta انقطاعًا كبيرًا أثر على Instagram وFacebook في أكتوبر 2022.
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