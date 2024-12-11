عطل يضرب واتساب وإنستجرام وThreads حول العالم

محمد جمال - مؤنس حواس

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن عطل ضرب تطبيقى "واتساب" و"إنستجرام" حول العالم.

وأبلغ مستخدمون أنه لم يتمكن مستخدمو للتطبيقات من الدخول إلى حساباتهم، ولم يتم إعلان السبب حتى الآن، ولكن من الواضح بأنها تقوم ببعض التحديثات مما جعلها بطيئة الإستخدام.

وأبلغ مستخدمون آخرون بأنهم يواجهون مشكلة أخرى فى التعديل على المنشورات، وكذلك التعليق عليها.