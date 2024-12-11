اليوم السابع
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طقس سوهاج اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شبورة خفيفة على بعض الأنحاء

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:19 ص
طقس سوهاج اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. شبورة خفيفة على بعض الأنحاء شبورة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان شبورة خفيفة على بعض أنحاء الصعيد.. مباشر حالة الطقس من سوهاج، حيث تناول البث حالة الطقس والشبورة التي ظهرت على الطريق الزراعية والصحراوية وخاصة القريبة من المسطحات المائية، وتناول البث درجات الحرارة الصغرى والعظمى.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء 11-12-2024، حالة الطقس نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحالة الطقس ليلًا طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ودرجات الحرارة العظمى والصغرى القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وشمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وجنوب الصعيد: العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

وتوقعت الهيئة، تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأوضحت أن وقت تكون الشبورة يبدأ من الساعة 3 صباحًا ويستمر حتى الساعة 8 صباحًا، وذلك يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر 2024.

ونبهت المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، مشيرة إلى أن على قائدى المركبات توخى الحيطة والحذر.

 







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الأربعاء 11 ديسمبر 2024




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