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طقس بورسعيد اليوم الأربعاء.. تيارات مائية ورياح وغيوم.. فيديو

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 03:12 م
طقس بورسعيد اليوم الأربعاء.. تيارات مائية ورياح وغيوم.. فيديو طقس بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، اليوم الأربعاء، من أمام ساحل البحر الأبيض المتوسط فى محافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية.

وتشهد محافظة بورسعيد، انخفاضا فى درجة الحرارة وغيوم فى السماء ورياح وتيارات مائية شديدة فى مياه البحر، بالإضافة إلى ارتفاع بسيط فى أمواج البحر.

ويمتد ساحل البحر الأبيض المتوسط بداية من المجرى الملاحى لقناة السويس شرقًا مرورًا بأحياء الشرق والعرب والمناخ والزهور نهاية بالجهة الغربية لمحافظة بورسعيد والحدود مع محافظة دمياط.







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