اليوم السابع
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طقس الشرقية اليوم الأربعاء.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى 24 درجة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 10:06 ص
طقس الشرقية اليوم الأربعاء.. معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى 24 درجة طقس الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 معتدل نهارا بارد ليلا  ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 والأمطار  10% ودرجة الرطوبة 62 % والرياح 8 كم/ساعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024.

وتتوقع الهيئة أن يسود، اليوم، طقس معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتأثر البلاد، اليوم، بـ شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل لحد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 11، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.

 







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