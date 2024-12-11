ضبط 3 من بينهم مصابين إنهارت عليهما الأتربة أثناء التنقيب عن الآثار بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى، بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، من استخراج 2 من أسفل إنهيار حفرة داخل منزل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم ثان سوهاج تم نقل احدهما مصاب إلى مستشفى سوهاج العام.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد إنهيار حفرة علي شخصين بدائرة القسم وتم إستخراجهم على قيد الحياة.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج أنه أثناء قيام صلاح الدين ا ع ع 71 سنة بالمعاش، ونجله أدهم ص ا ع 31 سنة موظف ويقيمان بذات الناحية، ومحمد ح م ح 55 سنة عامل ومقيم سوهاج دائرة القسم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزل " ملك الأول " مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت علي مأهول بالسكان إنهارت كمية من الأتربة علي الأول والثاني داخل حفرة منور السلم الخاص بالمنزل وتم انتشالهما.

نتج عن ذلك إصابة الأول " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " ونقله لمستشفى سوهاج العام وكذا إصابة الثانى " بكدمات بالوجه ".

تم ضبط أدوات الحفر بمواجهة المتهمين اقرو بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة