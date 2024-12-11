اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 12:22 م
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ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 11:15 ص
ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة ألعاب نارية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما (3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 







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