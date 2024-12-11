ضبط 3 آلاف قطعة ألعاب نارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان) بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتهما (3 آلاف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.