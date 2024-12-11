ضبط أدمن صفحة لبثها فيديوهات مخلة للآداب

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستخدامها فى نشر محتوى مخل بالآداب العامة لتحقيق أرباح مادية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المخلة بالأداب العامة لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية) بإدارة 9 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدامها فى نشر صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق والفجور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول"بفحصهما تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين والمشاهدات لتحقيق منافع مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.