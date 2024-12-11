اليوم السابع
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شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب رئيس الجمهورية على خلفية الأحكام العرفية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 05:47 ص
شرطة كوريا الجنوبية تداهم مكتب رئيس الجمهورية على خلفية الأحكام العرفية يون سوك
وكالات

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أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، يوم الأربعاء، أنّ وحدة تحقيق خاصة تابعة لها نفّذت عملية تفتيش في مكتب الرئيس يون سوك يول بعد أسبوع من محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الشرطة في بيان تلقته وكالة فرانس برس إنّ "فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي وفي وكالة الشرطة الوطنية وفي وكالة شرطة العاصمة سيول وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية".

ويواجه يون تحقيقا جنائيا بتهمة التمرد بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة، لكن السلطات لم تعتقله أو تستجوبه.

وتجرى عملية التفتيش في الوقت الذي تركز فيه مؤسسات إنفاذ القانون الرئيسية في البلاد على التحقق مما إذا كان يون و آخرون ضالعون في فرض الأحكام العرفية ارتكبوا تمردا.







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شرطة كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

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الأحكام العرفية

يون سوك




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