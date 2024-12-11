سكرتير عام البحر الأحمر يطلق شعلة النسخة الـ5 من أولمبياد المحافظات الحدودية

البحر الأحمر - عماد عرفة

أطلق كمال سليمان، سكرتير عام محافظ البحر الأحمر، اليوم شعلة النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية بالغردقة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بمشاركة طلبة الجامعات والمدارس ومراكز الشباب والتربية والتعليم والأزهر الشريف، وحضور فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم.

ومن جانبه أكد السكرتير العام أن تنفيذ أولمبياد المحافظات الحدودية، يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسة بالاهتمام بتنمية تلك المحافظات، واستثمار طاقات شبابها، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، مشيرًا إلى حرص المحافظة الدائم على المشاركة فى الأنشطة والألعاب الرياضية المختلفة، وعلى تقديم البرامج والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصرى، وذلك بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأضاف السكرتير العام أن فعاليات المرحلة التمهيدية للأولمبياد والمنافسات بمختلف الألعاب على مستوى المحافظة تستمر خلال شهرى ديسمبر 2024، يناير 2025، على أن يتأهل الفائزين لتمثيل المحافظة فى التصفيات النهائية من فعاليات النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية، والتى سيتم تنفيذها بمحافظة شمال سيناء خلال شهر فبراير 2025.

وتتضمن ألعاب رياضية مختلفة تصل إلى 14 لعبة منها "خماسى قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة، كاراتيه، شطرنج، ألعاب قوى، سباحة، بمشاركة شباب المحافظات الحدودية الست " البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادى الجديد، مطروح، أسوان".