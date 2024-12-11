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سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر أمام الجنيه بختام التعاملات

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:31 م
سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر أمام الجنيه بختام التعاملات الدولار- أرشيفة
كتبت رحمة رمضان

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يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-12-2024 استقراره فى نهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.39 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه  للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.59 جنيه و50.69 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.59 جنيه 50.69 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.59 جنيه للشراء.

50.69 جنيه للبيع.







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