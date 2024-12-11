سعر الخضروات والفاكهة بأسواق دمياط اليوم.. الطماطم بـ 8 جنيهات والبطاطس بـ 20

دمياط - هيثم مراد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار في الأسعار اليوم داخل اسواق محافظة دمياط، وذلك عقب خروج بعض الحاصلات الزراعية الجديدة على رأسها محصول البطاطس، الأمر الذي ساهم في استقرار أسعار السلع داخل اسواق المحافظة.

وفيما يلي يعرض "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة في أسواق دمياط اليوم

الطماطم من 8 إلى 12 جنيها.

البطاطس 20 جنيها.

الكوسة 10 جنيهات

الباذنجان البلدي 10 جنيهات

السبانخ 15 جنيها

البسلة 20 جنيها

الفلفل الاخضر 15 جنيها

البصل 12 جنيها

كما شهدت أنواع الفاكهة استقرار في أسعارها داخل سوق دمياط اليوم وجاءت اسعارها كما يلي

الموز 25 جنيها

البرتقال 20 جنيها

اليوسفي 15 جنيها

التفاح 90 جنيها

الجوافة 10 جنيهات

العنب 20 جنيها