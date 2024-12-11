رئيس الوزراء لـ"اليوم السابع" عن توترات المنطقة: متحسبين ووضعنا خططنا لسنة كاملة

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك سيناريوهات كثيرة حول "ماذا لو تفاقم الأمر والوضع فى المنطقة؟ وماذا نحن فاعلون؟" مضيفا: تكلمت وقلت أن لدينا بعض السيناريوهات التى نتحرك على أساسها فى هذا الشأن وأريد أن أؤكد عليها مرة أخرى، الدولة المصرية محددة المستهدفات فى الفترة القادمة، ومتحسبين تماما للظروف والمستجدات التى تحدث، والسيناريوهات المختلفة التى من الممكن أن تحدث مع تفاقم هذه الأوضاع وتحركها.



الزميلة هند مختار

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال الزميلة هند مختار مدير تحرير اليوم السابع ومسئول ملف مجلس الوزراء : "نحن متحسبين لهذا الموضوع ووضعنا خططنا لسنة كاملة قادمة فيما يخص الحصول على كل الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على مقومات الاحتياجات الأساسية من السلع الأساسية للمواطن المصرى، وذلك حتى تستمر عجلة الاقتصاد وعجلة الصناعة وكل شيء فى العمل بدون توقف، وبدون اضطراب، هذا ما حددناه، وما وضعناه فى الاعتبار، ونأخذ دائما فى الاعتبار السيناريو الأسوأ، وبناء عليه نضع خطط وتوقعات فى كيفية التعامل مع هذا الأمر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى أن أريد أن اطمئن المواطنين أن الدولة المصرية بالرغم من كل هذه التحديات قادرة على توفير كل شيء للمواطن المصرى، وسداد كل مستحقاتها والتزاماتها الخاصة بالأقساط والفوائد، ومع كل هذا الاضطراب فإن مصر واحة استقرار ومناخ أمن، وأمن وأمان ووضع أقتصادى مستقر، وهناك سياسة مالية ونقدية للدولة المصرية، وبالتالي كل هذا يعد رسالة طمأنة للداخل والخارج، أن بالدولة بالرغم كل هذه التحديات الغير مسبوقة قادرة على الاستمرار.