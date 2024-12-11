دير الأنبا بيشوى يعتذر عن استقبال الزائرين فى شهر كيهك

كتبت - بتول عصام

نشر المركز الإعلامي القبطي لـ الكنيسة الأرثوذكسية تنويها من دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يعتذر فيه الدير عن عدم استقبال الزائرين في أيام محددة.

وجاء التنوية موضحا أن الأيام هي:-

- ليلة الأحد من كل أسبوع خلال شهر كيهك، أي مساء السبت وحتى صباح الأحد أيام 14 و 21 و 28 ديسمبر و 4 يناير، حيث تقتصر المشاركة في صلوات "سهرات كيهك" على الآباء رهبان الدير.

- ليلة رأس السنة الميلادية مساء الثلاثاء 31 ديسمبر.

- قداس عيد الميلاد المجيد مساء الإثنين 6 يناير.

وأكد التنوية أن أبواب بيت الخلوة وقصر الضيافة ستكون مغلقة طوال شهر كيهك، مشيرا إلى عدم قبول استثناءات لأي أحد خلال الأيام المشار إليها.