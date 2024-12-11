داخل محل عمره 100 عام.. عم "سكر" أسطى تصليح التليفزيون والراديو بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

تليفزيون أبيض وأسود وراديو عمره عشرات السنين، داخل محل قديم أسس منذ ما يقارب مائة عام، شاهدة على رحلة عم سكر أقدم مصلح أجهزة كهربائية فى قنا، يأتى إليه الزبائن من مختلف الأماكن فى المحافظة وورث الصنعة من والده وجده وحافظ على الاسم عبر سنوات عديدة.

"اسمى زى العملة معروف"، بهذه الكلمات بدأ العم ناصر سكر حديثه عن تاريخ عائلته فى تصليح الأجهزة الكهربائية داخل محل قديم، وفى ضوء خافت يعمل سكر فى فترات المساء لإنجاز أجهزة الزبائن القديم منها والحديث ليعود فى النهاية محمل بالرضا والرزق ومحافظا على مهنة لا يعمل فيها كثير بالوقت الحالى ولاسيما كبار السن.



قال ناصر سكر، صنايعى تصليح أجهزة، إنه بدأ تلك الصنعة فى عمر 17 عاما وراثة عن والده وجده واستمر فيها حتى وقتنا الحالى صلح خلالها كل أنواع أجهزة التليفزيون والراديو والكاسيت وما زال محتفظا بعدد كبير منها داخل المحل كنوع من المحافظة على رائحة الماضى التى بمثابة إرث له.



وأوضح سكر، أن عمر المحل يزيد عن 100 عام وهو من أقدم محلات منطقة السهاريج فى محافظة قنا، وكان فى البداية يصلح أجهزة التليفزيون القديمة الأبيض والأسود والترانزيت التى تعمل بالشحن وأجهزة الراديو القديمة، ثم بدأ فى تصليح أجهزة حديثه لمسايرة الحداثة وعلى مدار سنوات عديدة عرف بين الزبائن من مختلف الأماكن فى قنا.



وتابع العم ناصر سكر، أنه يمتلك أجهزة كهربائية يقارب عمرها 100 عام وما زالت متواجدة داخل المحل ورغم أنه ورث الصنعة من الأجداد إلى أنه يعلمها لأحد فى الوقت الحالى ويكتفى بالعمل وحده داخل المحل.



أقدم مصلح أجهزة التليفزيون بقنا



العم ناصر أثناء تصليح جهاز



صور للعم ناصر سكر