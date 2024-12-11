حملات مكثفة للنظافة وصيانة دورية لأعمدة الإنارة بـ7 مراكز بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهرالحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

حيث تابعت الوحدة المحلية بمركز ديرمواس رفع المخلفات الصلبة وأعمال النظافة العامة بقرى (دلجا) - نزلة البدرمان) وأيضا صيانة كشافات الإنارة وتركيب أخرى جديدة.

وفي مركز مطاي، تم رفع المخلفات بمداخل القرى لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية ، وبقرى( بردنوها - إبوان-منبال ) ، كما تم قص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعي امام قرية الكوادي بمدخل مدينة مطاي الجنوبي ، وحديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي والطريق الدائري ، ورفع المخلفات بحي شمال وحى غرب المدينة ، كما تابعت صيانة أعمدة الإنارة بقرية بردنوها.

وفي هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ، بتسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق قرى ( البيهو - اطسا البلد - الحتاحتة ) وذلك حفاظاًعلى المظهر العام .



وفي مركز ملوى قامت الوحدة المحلية بمتابعة أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي لمدينة ملوى لعودة المظهر الجمالي والحضاري للمدينة ، وكذلك رفع المخلفات وتمهيد طريق المحرص - إبشادات .



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار برفع المخلفات بقرى ( الحسينية- صندفا - بنى على - بني صامت منشأة الشيخ فضل - نزلة عمرو ) وعمل صيانة دورية لأعمدة الإنارة العامة وتركيب الكشافات واللمبات الموفرة للطاقة من مدخل قرية أشروبة وطريق صفط إلى أبوجرج ، وتم رفع نقاط التجميع المخلفات من مداخل ومخارج محور بنى مزار وشوارع ( العاشر - الجمهورية- (الثورة) ، ومن المحطةالوسيطة ونقلها إلى المقلب العمومي.



كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بصيانة لأعمدة الإنارة والكشافات وشد كابلات كهرباء جديدة بقرية أبو قرقاص البلد ، ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وتمهيد وتسوية الطرق بقرية نزلة أسمنت.



وفي مركز المنيا تم رفع المخلفات بكورنيش النيل بأقسامه الثلاثة ونقلها إلى المقلب الوسيط لمدينة المنيا ومقلب دمشير حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري ، وتم ري الشوارع الرئيسية منها شارع بورسعيد وميدان لوتس كما تم تحرير ٥٠ إنذار متنوع مابين إشغالات وبيئة بقرى ) بنى محمد سلطان - بني أحمد الغربية ) ، وتم عمل صيانة لأعمدة الإنارة وتركيب كشافات بقرية طهنشا.