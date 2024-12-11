حجاج القرعة يجهزون المستندات.. الجواز والفيش وشهادة التحركات الأبرز

كتب محمود عبد الراضي

بدأ ضيوف الرحمن الفائزون بحج القرعة تجهيز الأوراق الخاصة بهم تمهيدا لموسم الحج 2025، وتشمل الجواز المميكن والفيش الجنائى وشهادات التحركات والتطعيمات اللازمة.

ويواصل الفائزون سداد الرسوم المقررة وذلك بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد، وذلك ضمن الإجراءات المعمول بها قبل سفرهم للأراضى المقدسة فى موسم 2025.

بين بنوك الوطن ومكاتب البريد، تتزاحم القلوب قبل الأيدى، محملة بأوراقهم الرسمية وشهادات تطعيمهم وكأنها جوازات عبور إلى رحاب المولى.



300 جنيه مصري... رقمٌ قد يبدو جافًا على الورق، لكنه يحمل فى طياته وعدًا بأعظم تجربة إيمانية، من 30 نوفمبر حتى 22 ديسمبر 2024، تُفتح أبواب السداد عبر فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد المصرية.

المبلغ شاملٌ لكل شيء إلا تذاكر الطيران، تلك التى ستحدد لاحقًا وكأنها تترك فسحةً صغيرة لآمال الطيران نحو السماء، وهنا يأتى شرط الرقم القومى السارى، وكأنه بطاقة عبور بين عالمين: "الأرض والسماء".

هنا تبدأ القصة تأخذ منحى الجدية، فجواز السفر الدولى ليس مجرد وثيقة، بل هو مرآة لطموحٍ لا يقل عن سنةٍ من الصلاحية، والبطاقة الصحية والتطعيمات، أشبه بدروع حماية للمسافر فى دروبٍ تتشابك فيها الأقدار، وشهادة تحصين كورونا للأكبر سنًا، وتقريرٌ طبى يفتح نوافذ العناية لمن يحتاجها، أما البصمة العشرية فهى شاهد صامت بأن هذا الحاج، بكل تفاصيله الدقيقة، على موعدٍ مع لحظة لا تُنسى.

وكأنها إرشادات لرحلة فضائية، تأتى التعليمات محكمة، تدعو الحجاج للالتزام، تدابير صحية هنا، منع للتصوير هناك، وتنظيم دقيق للصلاة والتفويج إلى جسر الجمرات، وبينما يُحذّر الحجاج من حرارة الشمس، تُذكّرهم الوزارة بأن الظل الحقيقى هو فى طاعة الله والتزام التعليمات.

ليس حج القرعة مجرد ترتيب إدارى، بل هو لوحةٌ متناغمةٌ بين روحانية العبادات ودقة التنظيم.

وزارة الداخلية، كقائد أوركسترا ماهر، لا تترك شيئًا للمصادفة، بل تُقدّم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وكأنها تقول: "أنتم فى ضيافة الله، ونحن فى خدمتكم."

فى أروقة وزارة الداخلية، تبدو الأمور أشبه بمشهد يتقاطع فيه الإحسان مع التنظيم؛ هنا تُجهَّز مخيمات مشعر عرفات بكل ما يليق بالكرامة، وهناك تُحجز فنادق قريبة من الحرمين لتكون أقرب للرحمة.

وعلى طرق مكة والمدينة، تتمايل الحافلات الحديثة، مصحوبة بظلال أطباء يطببون الجسد، وعلماء يطببون الروح، لكن الرحلة إلى الله ليست متاحة للجميع، إذ تسطر الجهات المعنية قائمة من الضوابط الصحية، كأنها نصائح أم حنون تخاف على فلذات أكبادها، فمرضى الفشل الكلوى وتليف الرئة، والسيدات الحوامل فى نهايات الحمل، والأطفال دون الثانية عشرة، يقفون عند حدود العذر، لا العجز.

ولأن الطاعة لا تُورث، حظرت الوزارة التنازل عن الفرصة أو توريثها، إلا من الابن إلى الوالدين، فى لفتة تتوشح بروابط الرحمة وصلة النسب.

أما الفائزون الأكبر سنًا، فقد جعلتهم القرعة فى صدارة الركب، مع مرافق يحمى خطواتهم الواجفة، لتكتمل الرحلة بمزيج من الحكمة والعون.



وفى زحام الاستعدادات، تبرز شهادات التحركات، وبطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، كأنها مفاتيح أبواب السماء، بينما يتردد صدى شروط التسكين المنفرد فى أروقة الحديث، مؤكدًا أن رحلة الطاعة هى فردية، لا تجمعها إلا نية واحدة وقلب واحد.

يبدو حج القرعة كعقد مقدس بين الإنسان وربه، يُكتب على الورق، لكنه يختم فى السماء، رحلة لا تقتصر على الطواف حول الكعبة، بل هى طواف حول معنى الطاعة والصبر، حيث يحمل الحجيج قلوبهم كأمتعة، ويعودون بأرواح مغسولة بنور الرحمة.