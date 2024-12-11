جهات التحقيق تستجوب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج.



وتبين أن المتهم مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط اجرامى واسع النطاق، وقام بالنصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج.

وألقى القبض على أحد الأشخاص متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وقيامه بالترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وضبط بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج- عدد من عقود العمل وإقرارات بالسفر للعمل بالخارج – دفتر طلبات توظيف – دفتر إستلام نقدية – "وحدة معالجة خارجية لجهاز كمبيوتر خاص بالشركة، جهاز لاب توب "عليهما دلائل تؤكد نشاط الشركة الإجرامى – مبلغ مالى من متحصلات نشاط الشركة).

وألقى القبض على أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج)، وتبين أنه (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) قام بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية وقيامه بالترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وضبط المتهم بمقر الشركة، وعُثر بداخل الشركة على (عدد من جوازات السفر للمواطنين راغبى السفر للخارج- عدد من عقود العمل وإقرارات بالسفر للعمل بالخارج – دفتر طلبات توظيف – دفتر إستلام نقدية – "وحدة معالجة خارجية لجهاز كمبيوتر خاص بالشركة، جهاز لاب توب "عليهما دلائل تؤكد نشاط الشركة الإجرامى – مبلغ مالى من متحصلات نشاط الشركة)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.