اليوم السابع
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جداول امتحانات الترم الأول بـ"تجارة القاهرة" الشعبة الإنجليزية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 01:00 ص
جداول امتحانات الترم الأول بـ"تجارة القاهرة" الشعبة الإنجليزية جامعة القاهرة -أرشيفية
محمد صبحى

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أعلنت الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، اعتماد الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2024/ 2025، والتى من المقرر أن تبدأ يوم 18 ديسمبر الجارى، وذلك بالنسبة لطلاب قسم اللغة الإنجليزية.

وأوضحت كلية التجارة، أنه يحظر الدخول بالهاتف المحمول للجان الامتحانات أو أى وسيلة إلكترونية أو مادة علمية داخل اللجان الامتحانية، ومن يخالف ذلك الأمر سوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية، كما أنه لن يسمح بدخول أى طالب إلى اللجنة الامتحانية بعد مرور 15 دقيقة من بداية اللجنة الامتحانية.

جداول الامتحانات
جداول الامتحانات

 

جداول امتحانات تجارة انجليزى للفصل الدراسى الاول
جداول امتحانات تجارة إنجليزى للفصل الدراسى الأول

 

جداول تجارة انجليزى
جداول تجارة إنجليزى

 

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

 

جدول امتحانات تجارة القاهرة
جدول امتحانات تجارة القاهرة

 

جدول امتحانات تجارة انجليزى 1
جدول امتحانات تجارة إنجليزى
 
جدول امتحانات تجارة انجليزى
جدول امتحانات تجارة إنجليزى






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