جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة دينية بعنوان "خطورة الشائعات" ضمن مبادرة بداية

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإدارة الجامعة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف، ندوة دينية بعنوان "خطورة الشائعات"، والتى أُقيمت فى رحاب كلية طب الفم والأسنان ضمن البرنامج التثقيفى القوافل الدعوية والإرشاد الدينى والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية (بداية جديدة لبناء الإنسان المصري) انطلاقا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" وتحت رعاية فضيلة الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف، والدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ومن منطلق الدور الرائد الذى تقوم به الدولة المصرية فى الاهتمام بقضايا الشباب ونشر الوعى الدينى وتثقيف المجتمع والحفاظ على الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايناس الجندى عميد كلية طب الفم والاسنان، والدكتور نورهان راغب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنفيذ ومتابعة الدكتور ثروت المرشدى مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمشروعات البيئة بالجامعة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الهدف من تلك الندوات هو تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب، ونشر الوعى المجتمعى والأسرى، وتقوية بنيان الأسرة المصرية وزيادة تماسكها وترابطها، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الأسرة المصرية وتماسكها واستقرارها، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف والإلحاد، والتى تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم، موضحًا أن الشائعات تمثل سلاحًا خفيًا يستخدمه الأعداء، داخليًا وخارجيًا، لزعزعة الأمن والاستقرار. كما شدد على أهمية تعزيز الوعى المجتمعى، مؤكدًا أن وعى الشعب المصرى هو السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات والتصدى لحملات التضليل.

ومن جانبها أكدت الدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تنظم حملات وندوات وبرامج التوعية والإرشاد الدينى، نظرا لأهميتها ومالها من تأثير على استقرار المجتمع المصرى، من خلال التعريف بالدين الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى فئة الشباب، تماشيًا مع ما توليه الدولة من اهتمام بمثل هذه القوافل؛ لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من المؤثرات والأفكار الخارجية.

وحاضر الندوة فضيلة الشيخ عبدالقادر عبدالله سليم مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفرالشيخ، والذى تناول خلالها خطورة الكلمة والاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعى والنشر دون التأكد من المصدر، ما يتسبب فى نشر الشائعات بسرعة كبيرة وانتهاك الخصوصية، مؤكدًا أن ديننا الحنيف يأمرنا بالتثبت من الأمر وعدم الإساءة للآخرين، والاستفادة من التكنولوجيا بكل ما يعود بالنفع على مجتمعنا، كما تناول الشيخ ياسر شعبان خطاب مدير الإدارات بمديرية أوقاف كفرالشيخ، خطورة انحراف الشباب عن الطريق الصحيح وكيفية علاجه، ودور الشباب فى نهضة المجتمع والجامعة والسلوكيات داخل الحرم الجامعى، كما دعا إلى التبين والتثبت والتحقق عند نقل الخبر، وتحرى الدقة المطلقة حرصا على مصالح البلاد والعباد وتم تخصيص جزء من الندوة لاسئلة الطلبة وتم الإجابة عنها.



ندوة دينية بعنوان خطورة الشائعات بكلية طب الفم والاسنان