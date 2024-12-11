تناول الفاكهة قبل النوم يساعد على محاربة الجوع وله فوائد أخرى

كتبت فاطمة ياسر

الإفراط فى تناول الوجبات السريعة فى وقت متأخر من الليل قد يؤدى إلى ضيق الشرايين وانسدادها بسبب الكوليسترول، ما يؤدي إلى مخاطر صحية أخرى، وهذا هو السبب الذى جعل الخبراء ينصحون بعدم تناول وجبة ثقيلة قبل الذهاب إلى النوم.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع indianexpress أن تناول الأطعمة غير الصحية قبل النوم من أبرز الأسباب المؤدية إلى تباطؤ عملية التمثيل الغذائى فى الجسم، ما يؤدى إلى الإصابة بالأمراض المزمنة، فيجد الجسم صعوبة في هضم الكربوهيدرات إذا تم تناولها قبل النوم مباشرة؛ ونتيجة لذلك، قد تكتسب وزناً وتعاني أيضًا من مشاكل الحموضة، وقد يعاني الشخص أيضًا من آلام في البطن وعدم الراحة وحرقة المعدة المستمرة والحموضة - ما يؤدي في النهاية إلى مرض الارتجاع المريئي.

وأوضح التقرير أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام في وقت متأخر من الليل معرضون للسمنة ومشاكل القلب والسكر، كما أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة، خاصة في وقت متأخر من الليل، يؤدى إلى تضييق الشرايين وانسدادها بسبب الكوليسترول.

لكن الحل هو تناول الفاكهة الخفيفة قبل النوم فيمكن أن يساعد بالفعل في الحد من الجوع في وقت متأخر من الليل دون الإضرار بجودة النوم، فتحتوي الفاكهة بشكل طبيعي على سعرات حرارية منخفضة، وتحتوي على سكريات تلبي الرغبة الشديدة فى تناول الحلويات دون التسبب في ارتفاع السكر، كما أنها مرطبة للجسم، وهو أمر مفيد للصحة العامة، مما يجعلها مثالية تمامًا لهذه المناسبة.

فواكه يجب تناولها قبل النوم

- الفراولة

تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة، وسهل الهضم.

- الكريز

يحتوي على الميلاتونين الذي قد يساعد على تحسين النوم.

- الكيوي

يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وقد يعزز أيضًا النوم بشكل أفضل.

- الخوخ والبرقوق

كلاهما من الخيارات منخفضة السعرات الحرارية التي تلبي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات دون أن تكون ثقيلة على المعدة.