"تعليم دمياط" تستعد لامتحانات الشهادة الإعدادية بعدة توصيات.. التفاصيل

دمياط معتز الشربينى

استعدت مديرية التربية والتعليم بدمياط لامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث كلف ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، موجهى المواد ورؤساء لجان النظام والمراقبة ولجنة الإدارة باتباع التعليمات الوزارية لضمان سير الامتحانات بسلامة ونزاهة.

وأكد على عدة توصيات شملت:

التركيز على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وتناسب الأسئلة مع المنهج الدراسي.

. الإجراءات الأمنية، مثل وضع باركود على أوراق الأسئلة وتغليفها بشكل محكم.

.منع دخول الهواتف المحمولة إلى لجان الامتحانات.

. ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان دقة ورصد النتائج مع الحفاظ على السرية التامة حتى إعلانها بشكل رسمي.

. تحليل النتائج لتحسين العملية التعليمية.

. توفير كافة الإمكانيات لإجراء امتحانات ناجحة.