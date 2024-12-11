تعليم الشرقية تكرم الطلاب المتفوقين بالمواد الدراسية والمسابقات الثقافية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

واصل محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمتابعة مدرسة الجلاء الرسمية لغات للوصول إلى منظومة تعليمية متميزة والوقوف على مدى التزام المعلمين والعاملين بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لسير الدراسة ومتابعة تحديث قوائم الفصول واعتمادها والجدول المدرسى وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية وفك كثافات التلاميذ فى الفصول وممارسة الأنشطة التربوية وجعل المدارسة مصدر جذب للتلاميذ والطلاب

شهد محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية طابور الصباح وشارك التلاميذ تأدية تحية العلم واستمع لفقرات البرنامج الإذاعى وكرم سيادته التلاميذ المتفوقين فى المواد الدراسية والمسابقات الثقافية بحضور محمد عراقى مدير عام إدارة القرين التعليمية و اطمأن وكيل أول الوزارة على سير العمل وانتظام الدراسة داخل فصول المدرسة وناقش التلاميذ فيما تم دراسته من المناهج الدراسية كما تفقد مكتبة المدرسة وغرفة التربية الفنية ووجه سيادته برعاية الطلاب المتميزين والموهوبين فى الأنشطة التربوية وإعداد برامج لتنمية مواهبهم وتفقد قاعات رياض الأطفال وشارك الأطفال ممارسة بعض التدريبات الرياضية فى الهواء الطلق.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية ممارسة جميع الأطفال لمختلف الألعاب والأنشطة الرياضية مع الحرص على سلامة الأطفال واطمئن على ممارسة الأنشطة التربوية داخل القاعات.

وأوصى ممارسة ساعة يوميا للأنشطة الترفيهية لمرحلة رياض الأطفال فى فناء المدرسة لإطفاء روح السعادة والبهجة للاطفال

وشدد وكيل اول الوزارة على تنفيذ تعليمات الوزارة بالاهتمام بممارسة الأنشطة التربوية الرياضية والثقافية والفنية مع الحرص على سلامة الأطفال، كما شدد محمد رمضان وكيل أول تعليم الشرقية على مديرى ووكلاء المدرسة والإشراف اليومى التأكد من مغادرة جميع التلاميذ للمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى مع الالتزام بأقصى درجات الانضباط فى العمل خلال الفترة القادمة.

وفى ختام زيارته وجه وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لمديرة إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة لجهودهم وتميزهم فى الارتقاء بالعملية التعليمية.