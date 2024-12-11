تعرف على الدفايات الأكثر استخداما فى الشتاء ومميزاتها وعيوبها

كتب عبد الرحمن سيد

توجد مجموعة من الدفايات المختلفة التى يستخدمها المواطنين خلال فصل الشتاء داخل العقارات السكنية والمنشأت العامة لتدفئة تلك الأماكن ولها العديد من المميزات والعيوب ومن تلك الأنواع:

النوع الأول: الدفايات المشعة:

يطلق على تلك الدفايات، دفايات البقعة المعينة، بمعنى أنها تقوم بتدفئة جسم معين، أو مكان معين، لذا هى لا تعتبر اختيارا مثاليا أن كنت تريد تدفئة هواء الغرفة.



*مميزات الدفايات المشعة:

1- كفاءتها عالية



2- استهلاك الكهرباء يكون أقل



3- تستخدم طاقة أقل



*عيوب الدفايات المشعة:

1-لا ننصح باستخدامها فى غرف النوم، أو أثناء النوم، لأنها تقوم بحرق الأكسجين وقد تؤدى إلى الاختناق الأماكن التى يمكن استخدام الدفاعات المشعة فيها



ثانيا دفايات الزيت:

1- تعمل بالزيت حيث تقوم الكهرباء بتسخين الزيت الموجود بداخلها وبالتالى تقوم الدفاية بتسخين الهواء الموجود بالغرفة بالكامل



2- تقوم بتدفئة الغرفة بالكامل



3- هادئة لا تصدر أى صوت



4- آمنة واقتصادية



5- تجعل المكان دافئًا لمدة طويلة دون كهرباء



6- تحتاج فترة طويلة حتى تبدأ فى تدفئة المكان حيث أن الزيت يحتاج لبعض الوقت حتى يسخن



ثالثا دفايات السيراميك:

1-هى الأكثر شيوعا ولها العديد من الأشكال والأحجام وهى تعمل بأستخدام ألواح من السيراميك والألومنيوم، وعند توصيل الكهرباء يتم تسخين تلك الألواح ثم تقوم مروحة صغيرة داخل الدفاية بدفع الهواء الساخن.



2- تقوم بتدفئة المكان بسرعة بسبب تسخين الألومنيوم سريعًا.



3- سهلة الانتقال من مكان لآخر.



4- تستهلك كهرباء عالية.



5- أحيانا تصدر صوتا بسبب المروحة داخلها.



6- لا تحافظ على درجة حرارة الغرفة لمدة طويلة.