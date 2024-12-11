اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تداول 21 ألف طن و963 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 09:44 ص
تداول 21 ألف طن و963 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - ارشيفية
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 963 شاحنة و475 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 455 شاحنة و453 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 508 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل  بينما تغادر السفينتين دليلة والحرية ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express  وغادرت السفينتين امل و Alcudia Express ، كما تم تداول 2300 طن بضائع و 300 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة ALANDALUS علي متنها 390 سيارة بوزن 780 طن قادمة من جدة ويستعد ايضاً الميناء لاستقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها 4700 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1665 راكب بموانيها.







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