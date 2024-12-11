اليوم السابع
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الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 07:21 م
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تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبز مخالف بالبحيرة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 06:54 م
تحرير 31 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبز مخالف بالبحيرة حملة على المخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 31 مخبزا بلديا، وذلك لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمتاجر لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.







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